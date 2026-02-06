В МИД РФ похвастались подарком Лаврову от главы ОБСЕ
Новости — Пятница, 6 февраля 2026, 18:27 —
В российском Министерстве иностранных дел рассказали, что действующий глава ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис в ходе своего визита в Москву преподнес Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского.
Об этом в своих соцсетях написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".
По словам Захаровой, таким образом гости хотели напомнить, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета "Спящая красавица".
Она также привела слова Кассиса, который сказал, вручая подарок: "Чтобы помнили, что Россия – это часть Европы".
В ответ Лавров преподнес главе ОБСЕ шкатулку с изображением Кремля.
"Кремля, даже нарисованного, западные представители напугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вслед", – написала Захарова.
Кассис посещал Москву 5 февраля, перед этим он приезжал в Киев. В поездках его сопровождал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.
В ОБСЕ после визита Кассиса и Синирлиоглу в Украину заявили, что представили Киеву "инструменты" для поддержания мира после прекращения боевых действий.
Впоследствии Кассис заявил, что от имени организации представил в двух столицах три группы идей и теперь ожидает ответа.