В МИД РФ похвастались подарком Лаврову от главы ОБСЕ

В российском Министерстве иностранных дел рассказали, что действующий глава ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис в ходе своего визита в Москву преподнес Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского.

Об этом в своих соцсетях написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

По словам Захаровой, таким образом гости хотели напомнить, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета "Спящая красавица".

Она также привела слова Кассиса, который сказал, вручая подарок: "Чтобы помнили, что Россия – это часть Европы".

В ответ Лавров преподнес главе ОБСЕ шкатулку с изображением Кремля.

"Кремля, даже нарисованного, западные представители напугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вслед", – написала Захарова.

Кассис посещал Москву 5 февраля, перед этим он приезжал в Киев. В поездках его сопровождал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

В ОБСЕ после визита Кассиса и Синирлиоглу в Украину заявили, что представили Киеву "инструменты" для поддержания мира после прекращения боевых действий.

Впоследствии Кассис заявил, что от имени организации представил в двух столицах три группы идей и теперь ожидает ответа.