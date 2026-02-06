Генсек ОБСЄ заявив про прогрес в надії звільнення затриманих РФ українців зі спостережної місії

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу після візиту до Москви заявив, що сподівається у найближчі тижні побачити результати щодо звільнення трьох українців, співробітників організації, які були незаконно затримані РФ весною 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сінірліоглу сказав на пресконференції у п’ятницю після візитів до Києва та Москви.

Він зазначив, що питання звільнення цих трьох українських громадян було в його порядку денному з першого дня, коли він обійняв посаду генерального секретаря у 2024 році.

"Цього разу в Києві та Москві я знову обговорив їх звільнення з відповідними колегами. Я не хочу створювати надмірних очікувань, але є певний прогрес, і я сподіваюся, що ми побачимо певні результати в найближчі тижні", – заявив він.

Сінірліоглу додав, що буде дуже уважно стежити за цим питанням у найближчі дні.

Мова йде про трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких затримали у квітні 2022 року на окупованому Росією Донбасі – Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова.

Глава МЗС Андрій Сибіга, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні в грудні, повторив вимогу до Росії звільнити трьох українців.