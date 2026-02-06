Генсек ОБСЕ заявил о прогрессе в надежде на освобождение задержанных РФ украинцев

Генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу после визита в Москву заявил, что надеется в ближайшие недели увидеть результаты по освобождению трех украинцев, сотрудников организации, которые были незаконно задержаны РФ весной 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Синирлиоглу сказал на пресс-конференции в пятницу после визита в Киев и Москву.

Он отметил, что вопрос освобождения этих трех украинских граждан был в его повестке дня с первого дня, когда он занял пост генерального секретаря в 2024 году.

"На этот раз в Киеве и Москве я снова обсудил их освобождение с соответствующими коллегами. Я не хочу создавать чрезмерных ожиданий, но есть определенный прогресс, и я надеюсь, что мы увидим определенные результаты в ближайшие недели", – заявил он.

Синирлиоглу добавил, что будет очень внимательно следить за этим вопросом в ближайшие дни.

Речь идет о трех сотрудниках Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых задержали в апреле 2022 года на оккупированном Россией Донбассе – Максиме Петрове, Вадиме Голде и Дмитрии Шабанове.

Глава МИД Андрей Сибига, выступая на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Вене в декабре, повторил требование к России освободить трех украинцев.