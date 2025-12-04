Україна в ОБСЄ повторила вимогу до РФ звільнити трьох співробітників організації

Глава МЗС Андрій Сибіга, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні, повторив вимогу до Росії звільнити трьох українців, співробітників організації, які були незаконно затримані РФ весною 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ міністра.

Мова йде про трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких затримали у квітні 2022 року на окупованому Росією Донбасі.

"Ми продовжуємо вимагати від Росії звільнити трьох незаконно затриманих колег з ОБСЄ – Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова", – заявив Андрій Сибіга.

Він подякував усім колегам-міністрам, які у четвер також вимагали їхнього звільнення.

У своєму виступі Сибіга також заявив, що Росії, відповідальній за воєнні злочини в Україні, не місце за столом організації.

Крім того, він наполягав на наданні Україні реальних гарантій безпеки у межах мирної угоди з РФ.

Зазначимо, глава МЗС Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, РФ представляє його заступник Александр Глушко.

