Швейцарія гарантує Лаврову безперешкодний приїзд на міністерську зустріч ОБСЄ

Міністр закордонних справ Швейцарії і чинний глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс після відвідин Москви повідомив, що його країна гарантує міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову безперешкодний приїзд в Лугано для участі у міністерській зустрічі організації.

Про це Кассіс розповів на пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Кассіс сказав, що питання участі російської делегації, зокрема Лаврова, у раді міністрів закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня в швейцарському Лугано було предметом обговорення із самим Лавровим на зустрічі у Москві.

Він додав, що росіяни "готові взяти участь у наших обговореннях і навіть у міністерській конференції, якщо ми, звичайно, зможемо гарантувати логістику та безпеку".

"Я сказав йому (Лаврову. – Ред.), що Швейцарія може це зробити, і ми продемонстрували, що вже змогли без труднощів прийняти пані Матвієнко, голову Думи, в липні минулого року. І ми можемо гарантувати таке для поїздки міністра Лаврова на міністерську конференцію в Лугано цього року", – сказав Кассіс.

Нагадаємо, Кассіс після відвідин Києва та Москви повідомив, що від імені організації представив у двох столицях три групи ідей та тепер очікує на відповідь.

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу після візиту до Москви заявив, що сподівається у найближчі тижні побачити результати щодо звільнення трьох українців, співробітників організації, які були незаконно затримані РФ весною 2022 року.