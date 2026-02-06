Швейцария гарантирует Лаврову беспрепятственный приезд на министерскую встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Швейцарии и действующий глава ОБСЕ Игнацио Кассис после посещения Москвы сообщил, что его страна гарантирует министру иностранных дел России Сергею Лаврову беспрепятственный приезд в Лугано для участия в министерской встрече организации.

Об этом Кассис рассказал на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Кассис сказал, что вопрос участия российской делегации, в частности Лаврова, в совете министров иностранных дел ОБСЕ 3-4 декабря в швейцарском Лугано был предметом обсуждения с самим Лавровым на встрече в Москве.

Он добавил, что россияне "готовы принять участие в наших обсуждениях и даже в министерской конференции, если мы, конечно, сможем гарантировать логистику и безопасность".

"Я сказал ему (Лаврову. – Ред.), что Швейцария может это сделать, и мы продемонстрировали, что уже смогли без трудностей принять госпожу Матвиенко, председателя Думы, в июле прошлого года. И мы можем гарантировать такое же для поездки министра Лаврова на министерскую конференцию в Лугано в этом году", – сказал Кассис.

Напомним, Кассис после посещения Киева и Москвы сообщил, что от имени организации представил в двух столицах три группы идей и теперь ожидает ответа.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу после визита в Москву заявил, что надеется в ближайшие недели увидеть результаты по освобождению трех украинцев, сотрудников организации, которые были незаконно задержаны РФ весной 2022 года.