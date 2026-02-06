В Молдове обнаружили неизвестный дрон: место происшествия оцеплено

В Дрокиевском районе Молдовы местные правоохранители получили сообщение об обнаружении беспилотного летательного аппарата за пределами села София.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Молдовы.

В настоящее время место происшествия оцеплено, а эксперты техническо-взрывной службы полиции должны детально осмотреть объект.

Полиция Молдовы

В полиции напомнили гражданам избегать приближения к таким объектам.

Напомним, 17 января в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

Еще один российский беспилотник обнаружили 22 января в селе Крокмаз Штефан-Водского района. Тогда в полиции заявили, что обнаруженный дрон содержал взрывчатку.