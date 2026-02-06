В Молдове обнаружили неизвестный дрон: место происшествия оцеплено
Фото
Новости — Пятница, 6 февраля 2026, 19:08 —
Новости — Пятница, 6 февраля 2026, 19:08 —
В Дрокиевском районе Молдовы местные правоохранители получили сообщение об обнаружении беспилотного летательного аппарата за пределами села София.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Молдовы.
В настоящее время место происшествия оцеплено, а эксперты техническо-взрывной службы полиции должны детально осмотреть объект.
В полиции напомнили гражданам избегать приближения к таким объектам.
Напомним, 17 января в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.
Еще один российский беспилотник обнаружили 22 января в селе Крокмаз Штефан-Водского района. Тогда в полиции заявили, что обнаруженный дрон содержал взрывчатку.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: