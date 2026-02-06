Зеленському в суботу прозвітують щодо перемовин в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь від української делегації, яка повертається з Об’єднаних Арабських Еміратів, у суботу.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

За словами президента, українська делегація повертається сьогодні пізно ввечері, і завтра будуть доповіді "по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном".

"Ми готуємось до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами", – додав Зеленський.

Згідно з комюніке за підсумком тристоронніх переговорів 4–5 лютого в Абу-Дабі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі США та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.