Зеленському в суботу прозвітують щодо перемовин в Абу-Дабі

Новини — П'ятниця, 6 лютого 2026, 20:35 — Христина Бондарєва

Президент України Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь від української делегації, яка повертається з Об’єднаних Арабських Еміратів, у суботу.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

За словами президента, українська делегація повертається сьогодні пізно ввечері, і завтра будуть доповіді "по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном". 

"Ми готуємось до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами", – додав Зеленський.

Згідно з комюніке за підсумком тристоронніх переговорів 4–5 лютого в Абу-Дабі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі США та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.

Зеленський Мирні переговори
