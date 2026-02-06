Зеленскому в субботу отчитаются о переговорах в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подробный доклад от украинской делегации, которая возвращается из Объединенных Арабских Эмиратов, в субботу.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

По словам президента, украинская делегация возвращается сегодня поздно вечером, и завтра будут доклады "по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону".

"Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами", – добавил Зеленский.

Согласно коммюнике по итогам трехсторонних переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби, делегации США, Украины и России обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.

По итогам переговоров в Абу-Даби США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.