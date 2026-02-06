СМИ узнали имя фаворита на пост посланника ЕС по взаимодействию с Россией

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё считается фаворитом на пост спецпосланника Европейского Союза, задачей которого станет восстановление прямого канала связи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, этот вопрос обсуждался в четверг в Париже во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты.

Основная причина такой инициативы – растущее беспокойство европейских лидеров тем, что контакты с Москвой могут стать полностью зависимыми от Соединенных Штатов. В Брюсселе стремятся иметь собственную фигуру с достаточным политическим весом для ведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Фаворитом на эту должность является бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Его преимуществами считают огромный опыт в сфере безопасности, глубокое понимание специфики отношений с РФ и знание русского языка.

Другими кандидатами называли Марио Драги, бывшего главу правительства Италии, и бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако Драги сейчас сосредоточен на разработке плана экономической конкурентоспособности ЕС, а Меркель упоминалась в дискуссиях, но ее шансы оценивают как низкие из-за прошлой политики в отношении российского газа, которая сейчас подвергается острой критике.

Ниинисто был президентом Финляндии с 2012 по 2024 год и принимал активное участие в формировании политики безопасности Финляндии во время полномасштабного вторжения России в Украину. Он публично заявлял, что Европа должна поддерживать прямой диалог с Россией.

Официального подтверждения о создании новой должности от структур ЕС пока не поступало, однако обсуждение в Париже свидетельствует о серьезных намерениях Европы активизировать собственную дипломатическую линию.

Накануне премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

В декабре президент Франции выразил убеждение, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером.