Іран на переговорах зі США відмовився припинити збагачення урану

Тегеран під час п’ятничних переговорів між високопосадовцями США та Ірану залишився при своїй відмові припинити збагачення ядерного палива.

Про це пише видання The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За повідомленнями іранських державних ЗМІ, міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив своїм американським візаві, що Тегеран не погодиться ані припинити збагачення, ані винести цей процес за межі країни, відкинувши ключову вимогу США.

Водночас Аракчі зазначив, що переговори стали добрим початком, і разом із міністром закордонних справ Оману заявив, що сторони мають намір зустрітися знову.

Сторони не проводили прямих зустрічей, натомість вели почергові консультації через оманських дипломатів. Як зазначили джерела, обізнані з перебігом обговорень, жодна зі сторін істотно не відступила від своїх початкових позицій.

Регіональні посадовці та багато аналітиків мали невисокі очікування від цих переговорів, з огляду на небажання Ірану припиняти збагачення ядерного палива та наполягання США включити до переговорів іранську програму балістичних ракет і підтримку регіональних збройних угруповань.

Нагадаємо, перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.