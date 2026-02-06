Иран на переговорах с США отказался прекратить обогащение урана

Тегеран во время пятничных переговоров между высокопоставленными чиновниками США и Ирана остался при своем отказе прекратить обогащение ядерного топлива.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По сообщениям иранских государственных СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил своим американским визави, что Тегеран не согласится ни прекратить обогащение, ни вынести этот процесс за пределы страны, отвергнув ключевое требование США.

В то же время Аракчи отметил, что переговоры стали хорошим началом, и вместе с министром иностранных дел Омана заявил, что стороны намерены встретиться снова.

Стороны не проводили прямых встреч, а вели поочередные консультации через оманских дипломатов. Как отметили источники, знакомые с ходом обсуждений, ни одна из сторон существенно не отступила от своих первоначальных позиций.

Региональные чиновники и многие аналитики не возлагали больших надежд на эти переговоры, учитывая нежелание Ирана прекратить обогащение ядерного топлива и настаивание США включить в переговоры иранскую программу баллистических ракет и поддержку региональных вооруженных группировок.

Напомним, перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.