Польща зупинила два аеропорти через атаку РФ на Україну, у небі – військова авіація

У зв'язку з масованою повітряною атакою РФ на Україну аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили роботу, а у польському небі розпочала роботу військова авіація.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяви Оперативного командування Збройних сил Польщі та Польського агентства повітряної авіації.

Оперативне командування зазначило, що у зв'язку з активністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, розпочалося функціонування військової авіації в польському повітряному просторі.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору", – йдеться у повідомленні.

Агентство повітряної навігації поінформувало, що у зв'язку з необхідністю забезпечення можливості вільного функціонування військової авіації аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції.

Уночі, 7 лютого, російські окупаційні війська завдали комбінованого масованого удару по Україні. Зокрема, під обстрілом опинилися західні області.

У Києві та низці областей України запровадили аварійні відключення світла через російську атаку.