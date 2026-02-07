Польша закрыла два аэропорта из-за атаки РФ на Украину, в небе – военная авиация

В связи с массированной воздушной атакой РФ на Украину аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили работу, а в польском небе начала работу военная авиация.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления Оперативного командования Вооруженных сил Польши и Польского агентства воздушной авиации.

Оперативное командование отметило, что в связи с активностью дальнебойной авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, началось функционирование военной авиации в польском воздушном пространстве.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Агентство воздушной навигации сообщило, что в связи с необходимостью обеспечения возможности свободного функционирования военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили авиационные операции.

Ночью, 7 февраля, российские оккупационные войска нанесли комбинированный массированный удар по Украине. В частности, под обстрелом оказались западные области.

В Киеве и ряде областей Украины ввели аварийные отключения света из-за российской атаки.