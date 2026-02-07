Украина попросила аварийную помощь у Польши после ночной атаки РФ

После массированной атаки РФ на энергетические объекты Украины ночью 7 февраля в "Укрэнерго" обратились за помощью к Польше.

Об этом сообщил министр энергетики, вице-премьер Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, также враг нанес удар по Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом.

"Диспетчером „Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши", – сообщил вицепремьер. Он поблагодарил за стойкость и героизм военных и энергетиков.

В Минэнерго сообщили, что из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению.

Напомним, из-за массированной воздушной атаки на Украину ночью 7 февраля Польша остановила работу двух аэропортов и подняла в небо военную авиацию.

Президент Владимир Зеленский ожидает реакции на новые удары РФ от всех, кто поддерживает трехсторонние переговоры.