Зеленський очікує реакції на нові удари РФ від усіх, хто підтримує тристоронні переговори

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, що Росія замість дипломатії обирає нові удари, тому він розраховує на реакцію від усіх, хто підтримує тристоронні мирні перемовини.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів Росія застосувала у масованій атаці вночі 7 лютого. Основна ціль атаки – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.

У результаті атаки є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях, а Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині.

"Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини", – заявив Зеленський.

Він додав, що Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом, а для цього потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем.

"Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає", – написав глава держави.

Нагадаємо, через масовану повітряну атаку на Україну уночі 7 лютого Польща зупинила роботу двох аеропортів та підняла у небо військову авіацію.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що між Україною і Росією проходять "дуже хороші переговори".