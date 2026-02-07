Консули Канади і Франції почали працювати в Гренландії

Канада і Франція відкрили в п'ятницю дипломатичні консульства в столиці Гренландії, продемонструвавши підтримку союзнику по НАТО Данії та арктичному острову.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд офіційно відкрила консульство країни в Нууку, найбільшому місті крижного арктичного острова.

"Значення підняття цього прапора сьогодні та офіційного відкриття консульства полягає в тому, що ми стоятимемо пліч-о-пліч із народами Гренландії та Данії з багатьох питань", – сказала вона.

Ананд наголосила на поглибленні співпраці у сферах оборони, безпеки, боротьби зі зміною клімату, економічної стійкості та арктичної взаємодії.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що Жан-Ноель Пуар’є у п’ятницю взявся за виконання обов’язків генерального консула, що зробило Францію першою країною Європейського Союзу, яка відкрила генеральне консульство в Гренландії.

Пуар’є прибув у п’ятницю разом із канадською делегацією, однак зазначив, що консул наразі ще не має фізичного приміщення консульства.

У міністерстві додали, що Пуар’є буде "відповідальним за поглиблення вже наявних проєктів співпраці з Гренландією в культурній, науковій та економічній сферах, а також за зміцнення політичних зв’язків із місцевою владою".

Франція зазначає, що рішення про відкриття свого представництва було ухвалене під час візиту президента Емманюеля Макрона в червні.

Канада пообіцяла відкрити консульство в Гренландії ще у 2024 році – до нещодавніх заяв Трампа про можливу анексію, а офіційну інавгурацію було відкладено з листопада через негоду.

Нагадаємо, на початку цього року Гренландія опинилися у центрі конфлікту між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання контролювати острів.

21 січня Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

На цьому тлі представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.