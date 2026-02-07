Консулы Канады и Франции начали работать в Гренландии

Канада и Франция открыли в пятницу дипломатические консульства в столице Гренландии, продемонстрировав поддержку союзнику по НАТО Дании и арктическому острову.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд официально открыла консульство страны в Нууку, крупнейшем городе ледяного арктического острова.

"Значение поднятия этого флага сегодня и официального открытия консульства заключается в том, что мы будем стоять бок о бок с народами Гренландии и Дании по многим вопросам", – сказала она.

Ананд подчеркнула углубление сотрудничества в сферах обороны, безопасности, борьбы с изменением климата, экономической устойчивости и арктического взаимодействия.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Жан-Ноэль Пуарье в пятницу приступил к исполнению обязанностей генерального консула, что сделало Францию первой страной Европейского Союза, открывшей генеральное консульство в Гренландии.

Пуарье прибыл в пятницу вместе с канадской делегацией, однако отметил, что консул пока еще не имеет физического помещения консульства.

В министерстве добавили, что Пуарье будет "ответственным за углубление уже существующих проектов сотрудничества с Гренландией в культурной, научной и экономической сферах, а также за укрепление политических связей с местными властями".

Франция отмечает, что решение об открытии своего представительства было принято во время визита президента Эммануэля Макрона в июне.

Канада пообещала открыть консульство в Гренландии еще в 2024 году – до недавних заявлений Трампа о возможной аннексии, а официальная инаугурация была отложена с ноября из-за непогоды.

Напомним, в начале этого года Гренландия оказалась в центре конфликта между Соединенными Штатами и европейскими странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать остров.

21 января Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

На этом фоне представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.