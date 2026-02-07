Франція почала фінансове розслідування щодо ексміністра після розкриття файлів Епштейна

Ексміністр культури Франції Жак Ланг і його дочка Каролін перебувають під слідством прокуратури з фінансових злочинів за підозрою у відмиванні грошей після оприлюднення документів, що свідчать про тісні зв'язки сім'ї з Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє France 24, пише "Європейська правда".

Французькі прокурори з фінансових злочинів розпочали попереднє розслідування щодо впливового колишнього міністра культури та освіти Жака Ланга та його дочки Каролін після розкриття інформації з файлів Епштейна.

За словами представників прокуратури, розслідування стосується "відмивання доходів від податкового шахрайства з обтяжуючими обставинами" через підозрювані фінансові зв'язки Ланга та його дочки з покійним американським фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Ланг, чкий обіймав низку міністерських посад у попередніх урядах, зазнає тиску з вимогою піти у відставку з поточної посади глави провідного французького культурного інституту через його зв'язки з Епштейном.

Міністр закордонних справ Франції заявив у п'ятницю, що він викликав 86-річного ексміністра на зустріч у вихідні.

Ланг є найвідомішою французькою фігурою, яка потрапила в поле зору після оприлюднення в США документів, пов'язаних з фінансистом Епштейном. Сама згадка у файлах Епштейна не означає вчинення правопорушення.

Французькі ЗМІ повідомляють, що Ланг неодноразово звертався до Епштейна з проханням про фінансування або послуги, а ім'я його дочки фігурує в документах офшорної компанії, співвласником якої був Епштейн.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомили, що Росія намагалася поширити фейк про зв’язки Макрона з Епштейном.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.