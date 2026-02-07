Франция начала финансовое расследование в отношении экс-министра после раскрытия файлов Эпштейна

Экс-министр культуры Франции Жак Ланг и его дочь Каролин находятся под следствием прокуратуры по финансовым преступлениям по подозрению в отмывании денег после обнародования документов, свидетельствующих о тесных связях семьи с Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает France 24, пишет "Европейская правда".

Французские прокуроры по финансовым преступлениям начали предварительное расследование в отношении влиятельного бывшего министра культуры и образования Жака Ланга и его дочери Каролин после раскрытия информации из файлов Эпштейна.

По словам представителей прокуратуры, расследование касается "отмывания доходов от налогового мошенничества с отягчающими обстоятельствами" из-за подозрительных финансовых связей Ланга и его дочери с покойным американским финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Ланг, который занимал ряд министерских постов в предыдущих правительствах, подвергается давлению с требованием уйти в отставку с текущей должности главы ведущего французского культурного института из-за его связей с Эпштейном.

Министр иностранных дел Франции заявил в пятницу, что он вызвал 86-летнего экс-министра на встречу в выходные.

Ланг является самой известной французской фигурой, которая попала в поле зрения после обнародования в США документов, связанных с финансистом Эпштейном. Само упоминание в файлах Эпштейна не означает совершение правонарушения.

Французские СМИ сообщают, что Ланг неоднократно обращался к Эпштейну с просьбой о финансировании или услугах, а имя его дочери фигурирует в документах оффшорной компании, совладельцем которой был Эпштейн.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что Россия пыталась распространить фейк о связях Макрона с Эпштейном.

