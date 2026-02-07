Федоров вперше візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО і "Рамштайні"

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 лютого перебуватиме в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО, де проходитиме зустріч міністрів оборони держав-членів Альянсу.

Це випливає з програми міністерської зустрічі держав Альянсу, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Міністри країн-членів НАТО 12 лютого вранці зберуться на засідання Північноатлантичної ради, після якого запланована неформальна зустріч Ради Україна-НАТО за участю Михайла Федорова, який був призначений на посаду минулого місяця.

У другій половині дня запланована двогодинна зустріч у форматі "Рамштайн", який опікується військовою підтримкою України. Опісля Федоров разом з міністрами оборони Німеччини та Британії і генсеком НАТО проведуть пресконференцію.

Попереднє засідання "Рамштайну", у якому на посаді міністра оборони брав участь Денис Шмигаль, відбулось в грудні.

На початку лютого повідомляли, що Федоров провів координаційну розмову з генеральним секретарем НАТО та міністрами оборони Британії і Німеччини напередодні чергового засідання формату "Рамштайн".

За словами Федорова, вони обговорили ключові пріоритети підтримки України.

За даними ЗМІ, міністр оборони США Піт Гегсет пропустить міністерську зустріч держав НАТО 12 лютого.