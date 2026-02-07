Укр Рус Eng

Федоров впервые примет участие в заседании Совета Украина-НАТО и "Рамштайне"

Новости — Суббота, 7 февраля 2026, 16:39 — Кристина Бондарева

Министр обороны Украины Михаил Федоров 12 февраля будет находиться в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где пройдет встреча министров обороны государств-членов Альянса.

Это следует из программы министерской встречи государств Альянса, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Министры стран-членов НАТО 12 февраля утром соберутся на заседание Североатлантического совета, после которого запланирована неформальная встреча Совета Украина-НАТО с участием Михаила Федорова, который был назначен на должность в прошлом месяце.

Во второй половине дня запланирована двухчасовая встреча в формате "Рамштайн", который занимается военной поддержкой Украины. После этого Федоров вместе с министрами обороны Германии и Великобритании и генсеком НАТО проведут пресс-конференцию.

Предыдущее заседание "Рамштайна", в котором в должности министра обороны участвовал Денис Шмыгаль, состоялось в декабре.

В начале февраля сообщали, что Федоров провел координационный разговор с генеральным секретарем НАТО и министрами обороны Великобритании и Германии накануне очередного заседания формата "Рамштайн".

По словам Федорова, они обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины.

По данным СМИ, министр обороны США Пит Хэгсет пропустит министерскую встречу государств НАТО 12 февраля.

