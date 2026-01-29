ЗМІ: глава Пентагону пропустить зустріч міністрів НАТО та відправить заступника

Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО наступного місяця, що може посилити занепокоєння союзників щодо відданості Вашингтона Альянсу.

Про це з посиланням на посадовця США та європейського дипломата повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

32 міністри оборони країн НАТО зберуться 12 лютого на першу зустріч на міністерському рівні після того, як президент США Дональд Трамп поставив Альянс на межу розпаду, зазіхаючи на Гренландію.

Однак Гегсет, як очікується, не братиме участі, заявили два посадовці на умовах анонімності. Замість Гегсета на зустріч 12 лютого, ймовірно, поїде Елбрідж Колбі, заступник міністра з питань оборонної політики.

Колбі відомий як прихильник ізоляціоністської зовнішньої політики США та один із авторів нової оборонної стратегії Вашингтона, яка знижує пріоритетність Європи на користь захисту власної території та протистояння з Китаєм.

Це вже не перший випадок, коли топпосадовці США пропускають засідання НАТО: минулого місяця держсекретар Марко Рубіо також відправив заступника на зустріч глав МЗС.

Водночас експерти зазначають, що присутність Колбі може бути корисною, оскільки саме він відповідає за плани щодо скорочення американської військової присутності в Європі та може роз'яснити нову стратегію.

Держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи перед конгресменами 28 січня, заявив, що НАТО потрібно переосмислити – хоча й поспішив запевнити, що Сполучені Штати не відмовляються від Альянсу.