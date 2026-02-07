"Последние выборы перед войной": Орбан пугает венгров вспышкой войны до 2030 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с рядом ничем не подкрепленных заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне.

Об этом он сказал, выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

Во время своего выступления Орбан объявил, что Брюссель уже разработал "план", согласно которому ЕС вступит в войну до 2030 года.

"Реализуется план, согласно которому Европейский Союз до 2030 года вступит в войну, и к этому готовят население Союза. ЕС объявил о переходе к военной экономике. Поэтому период 2026-2030 годов будет самым опасным в нашей жизни. 2026 год – последние выборы перед войной, поэтому мы проводим антивоенные митинги", – сказал Орбан, имея в виду парламентские выборы в Венгрии 12 апреля.

Орбан также обвинил ЕС в намерениях заставить всех европейцев воевать в Украине.

"Если на территории Украины появится хотя бы один военный ЕС без соглашения с россиянами, это будет означать, что мы вступили в войну. А руководство ЕС не удовлетворится тем, что только половина союза пойдет на войну, Брюссель будет давить, чтобы все государства-члены приняли участие в войне", – сказал венгерский премьер.

Он также заявил, что самая большая угроза для Венгрии сейчас – это "кража" венгерских денег в пользу Украины. "Украинцы просят 1,5 триллиона долларов, среди которых есть и наши деньги", – заявил Орбан.

В своем выступлении Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии.

На днях Орбан обвинил Брюссель в цензуре из-за того, что в ЕС действуют санкции против российской пропаганды.

Ранее Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины, которые якобы связаны с приближением венгерских выборов.