Гренландська міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт заявила в суботу, що, хоча переговори зі США є позитивними, вони ще не досягли бажаного Гренландією результату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За її словами, поки що зарано прогнозувати, до чого призведуть переговори зі США.

"Ми ще не досягли бажаного результату. Попереду ще довгий шлях, тому поки що зарано говорити, де ми опинимося в кінці", – сказала Мотцфельдт на спільній пресконференції в Нууку зі своїми данськими та канадськими колегами.

Нагадаємо, на початку цього року Гренландія опинилися у центрі конфлікту між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання контролювати острів.

21 січня Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

На цьому тлі представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.