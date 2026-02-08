Гренландская министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт заявила в субботу, что, хотя переговоры с США являются позитивными, они еще не достигли желаемого Гренландией результата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По ее словам, пока рано прогнозировать, к чему приведут переговоры с США.

"Мы еще не достигли желаемого результата. Впереди еще долгий путь, поэтому пока рано говорить, где мы окажемся в конце", – сказала Мотцфельдт на совместной пресс-конференции в Нууке со своими датскими и канадскими коллегами.

Напомним, в начале этого года Гренландия оказалась в центре конфликта между Соединенными Штатами и европейскими странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать остров.

21 января Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

На этом фоне представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.