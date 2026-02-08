Мелоні назвала ворогами Італії тих, хто протестує проти Олімпіади

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи сутички з протестувальниками біля місця проведення зимових Олімпійських ігор, висловила солідарність з правоохоронними органами.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Мелоні, тисячі італійців зараз наполегливо працюють, щоб під час Олімпійських ігор все пройшло гладко.

"Багато хто робить це як волонтери, бо хочуть, щоб їхня країна справила гарне враження, щоб її поважали і захоплювалися нею. А є й такі: вороги Італії та італійців, які проводять демонстрації "проти Олімпійських ігор", через що ці кадри потрапляють на екрани телевізорів у всьому світі", – зазначила вона.

"Після цього інші перерізають залізничні кабелі, щоб поїзди не могли відправлятися", – додала Мелоні.

"Ще раз висловлюю солідарність з поліцією, містом Міланом і всіма тими, чия робота буде підірвана цими бандами злочинців", – заявила прем'єрка.

Напередодні італійська поліція застосувала сльозогінний газ і водомет проти десятків протестувальників, які кидали петарди і намагалися прорватися на шосе поблизу майданчика Зимових Олімпійських ігор у суботу.

Нагадаємо, початок зимових Олімпійських ігор в Італії супроводжувався серією інцидентів на залізниці: зафіксовано три факти пошкодження інфраструктури; слідчі не виключають, що це була скоординована демонстративна акція анархістських угруповань.

На початку лютого РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор.

Варто наголосити, що президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.