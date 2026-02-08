Мелони назвала врагами Италии тех, кто протестует против Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя столкновения с протестующими возле места проведения зимних Олимпийских игр, выразила солидарность с правоохранительными органами.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Мелони, тысячи итальянцев сейчас упорно работают, чтобы во время Олимпийских игр все прошло гладко.

"Многие делают это как волонтеры, потому что хотят, чтобы их страна произвела хорошее впечатление, чтобы ее уважали и восхищались ею. А есть и такие: враги Италии и итальянцев, которые проводят демонстрации "против Олимпийских игр", из-за чего эти кадры попадают на экраны телевизоров во всем мире", – отметила она.

"После этого другие перерезают железнодорожные кабели, чтобы поезда не могли отправляться", – добавила Мелони.

"Еще раз выражаю солидарность с полицией, городом Миланом и всеми теми, чья работа будет подорвана этими бандами преступников", – заявила премьер.

Накануне итальянская полиция применила слезоточивый газ и водомет против десятков протестующих, которые бросали петарды и пытались прорваться на шоссе вблизи площадки Зимних Олимпийских игр в субботу.

Напомним, начало зимних Олимпийских игр в Италии сопровождалось серией инцидентов на железной дороге: зафиксировано три факта повреждения инфраструктуры; следователи не исключают, что это была скоординированная демонстративная акция анархистских группировок.

В начале февраля РФ осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр.

Стоит отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортини.