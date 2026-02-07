В Італії під час старту Олімпіади зафіксували серію пошкоджень залізничної інфраструктури

Початок зимових Олімпійських ігор в Італії супроводжувався серією інцидентів на залізниці: зафіксовано три факти пошкодження інфраструктури; слідчі не виключають, що це була скоординована демонстративна акція анархістських угруповань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Правоохоронці вбачають у цих подіях почерк, схожий на диверсії у Франції 2024 року, які сталися перед відкриттям Олімпіади в Парижі.

На звичайній залізничній лінії Болонья-Падуя на одній зі стрілок розв’язки знайшли саморобну вибухівку. На швидкісній ділянці цієї ж лінії зловмисники пробралися до технічного колодязя та перерізали електричні кабелі. Крім того, на лінії Болонья-Анкона спалахнула електрична будка.

Наразі італійські слідчі проводять детальні перевірки. Основна версія – "анархістський слід", метою якого було привернути увагу до своїх ідей шляхом паралізації транспортного сполучення в країні під час масштабної міжнародної події.

Нагадаємо, на початку лютого РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор.

Варто наголосити, що президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.