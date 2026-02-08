В Італії поліція застосувала сльозогінний газ до мітингарів поблизу місця Олімпіади

Італійська поліція застосувала сльозогінний газ і водомет проти десятків протестувальників, які кидали петарди і намагалися прорватися на шосе поблизу майданчика Зимових Олімпійських ігор у суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Коротке зіткнення сталося наприкінці мирної ходи тисяч людей проти впливу Олімпіади на навколишнє середовище та присутності американських агентів міграційної служби в Італії.

Після сутички поліція стримала агресивних демонстрантів, які, судячи з усього, намагалися дістатися до олімпійського хокейного майданчика Santagiulia. На той час більша частина мирних протестувальників, серед яких були сім'ї з маленькими дітьми та студенти, вже розійшлася.

Раніше група протестувальників у масках підпалила димові шашки та петарди на мосту, з якого відкривається вид на будівельний майданчик, розташований приблизно за 800 метрів від Олімпійського селища, де проживає близько 1500 спортсменів.

Поліцейські фургони за тимчасовим металевим парканом охороняли дорогу до селища спортсменів, але протест відхилився від курсу і продовжився у напрямку до майданчика Santagiulia. Вся траса була охоронялася великою кількістю поліцейських.

Не було жодних ознак того, що протест і пов'язане з ним закриття дороги завадили перевезенню спортсменів на змагання, які відбуваються на околицях Мілана.

Демонстрація збіглася з візитом віцепрезидента США Джей Ді Венса до Мілана в якості глави американської делегації, яка відвідала церемонію відкриття в п'ятницю.

Протест також був спрямований проти розгортання агентів Імміграційної та митної служби США для забезпечення безпеки американської делегації.

Служба внутрішньої безпеки США, підрозділ ICE, що займається транскордонними злочинами, часто відправляє своїх співробітників на закордонні заходи, такі як Олімпійські ігри, для забезпечення безпеки. Підрозділ ICE, що стоїть на чолі боротьби з імміграцією в США, відомий як "Операції з виконання та виселення", і немає жодних ознак того, що його співробітники відправлені до Італії.

Нагадаємо, початок зимових Олімпійських ігор в Італії супроводжувався серією інцидентів на залізниці: зафіксовано три факти пошкодження інфраструктури; слідчі не виключають, що це була скоординована демонстративна акція анархістських угруповань.

На початку лютого РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор.

Варто наголосити, що президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.