Розвідка Британії оцінила плани РФ надати ФСБ безпрецедентний вплив на всю сферу комунікацій

Розвідка Великої Британії присвятила огляд планам Росії надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) широкі повноваження щодо комунікаційних мереж країни.

Огляд опублікований в Х Міноборони Британії 8 лютого, передає "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що 27 січня 2026 року Державна Дума схвалила підтримані урядом поправки, які дозволять ФСБ відключати мобільний інтернет, стаціонарний інтернет, телефонні послуги та "будь-які інші засоби комунікації" у відповідь на нечітко визначені "загрози безпеці".

Як зазначається, законопроєкт зобов'яже операторів телекомунікаційних послуг негайно припиняти надання послуг після отримання наказу ФСБ і захистить їх від будь-якої фінансової відповідальності за спричинені цим перебої.

"Оскільки російське законодавство визначає "комунікаційні послуги" як такі, що широко охоплюють голосові, текстові, зображення та дані, що передаються за допомогою радіо, оптоволоконних або інших електромагнітних систем, поправки нададуть ФСБ безпрецедентний вплив на всю сферу комунікацій", – зазначається в огляді.

У Міноборони Британії відзначають, що цей законодавчий крок узгоджується з більш широким посиленням контролю Росії над інформацією, включаючи нові директиви щодо обмеження програмного забезпечення з "недружніх" країн. У разі прийняття поправок, вони формалізують і розширять можливості держави щодо масового блокування комунікацій, посиливши тенденцію до більш глибокого державного контролю, яка посилилася після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

"Ці внутрішні заходи збігаються з посиленням ролі Росії в експорті технологій цензури та блокування за кордон. Розслідування приватних ЗМІ показують, що Росія допомогла Ірану створити одну з найсучасніших систем контролю за інтернетом, яка базується на глибокій інспекції пакетів і здатна обмежувати роботу додатків, блокувати VPN та відстежувати організаторів протестів у режимі реального часу", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка стверджувала, що демографічна криза в Росії поглиблюється на тлі повномасштабної війни проти України, масової еміграції та значних бойових втрат, а зусилля Кремля зі збільшення народжуваності навряд чи зможуть зупинити скорочення населення в найближчій перспективі.

Також, на думку розвідки Великої Британії, російська армія здатна компенсувати значні втрати коштом бідніших регіонів, де проживають представники етнічних меншин.