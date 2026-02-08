Разведка Великобритании посвятила обзор планам России предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) широкие полномочия в отношении коммуникационных сетей страны.

Обзор опубликован в Х Минобороны Великобритании 8 февраля, передает "Европейская правда".

Разведка напоминает, что 27 января 2026 года Государственная Дума одобрила поддержанные правительством поправки, которые позволят ФСБ отключать мобильный интернет, стационарный интернет, телефонные услуги и "любые другие средства коммуникации" в ответ на нечетко определенные "угрозы безопасности".

Как отмечается, законопроект обяжет операторов телекоммуникационных услуг немедленно прекращать предоставление услуг после получения приказа ФСБ и защитит их от любой финансовой ответственности за вызванные этим перебои.

"Поскольку российское законодательство определяет "коммуникационные услуги" как широко охватывающие голосовые, текстовые, изображения и данные, передаваемые с помощью радио, оптоволоконных или других электромагнитных систем, поправки предоставят ФСБ беспрецедентное влияние на всю сферу коммуникаций", – отмечается в обзоре.

В Минобороны Великобритании отмечают, что этот законодательный шаг согласуется с более широким усилением контроля России над информацией, включая новые директивы по ограничению программного обеспечения из "недружественных" стран. В случае принятия поправок, они формализуют и расширят возможности государства по массовой блокировке коммуникаций, усилив тенденцию к более глубокому государственному контролю, которая усилилась после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Эти внутренние меры совпадают с усилением роли России в экспорте технологий цензуры и блокировки за рубеж. Расследования частных СМИ показывают, что Россия помогла Ирану создать одну из самых современных систем контроля за интернетом, которая базируется на глубокой инспекции пакетов и способна ограничивать работу приложений, блокировать VPN и отслеживать организаторов протестов в режиме реального времени", – говорится в обзоре.

Ранее британская разведка утверждала, что демографический кризис в России усугубляется на фоне полномасштабной войны против Украины, массовой эмиграции и значительных боевых потерь, а усилия Кремля по увеличению рождаемости вряд ли смогут остановить сокращение населения в ближайшей перспективе.

Также, по мнению разведки Великобритании, российская армия способна компенсировать значительные потери за счет более бедных регионов, где проживают представители этнических меньшинств.