Агентство національної безпеки США торік зафіксувало незвичну розмову між представниками іноземної розвідки і особою з оточення американського президента Дональда Трампа.

Про це стало відомо The Guardian від адвоката інформатора, знайомого з розвідданими, передає "Європейська правда".

Ця надзвичайно делікатна інформація, яка протягом останнього тижня викликала бурхливу реакцію у Вашингтоні, була доведена до відома директора національної розвідки (DNI) Тулсі Габбард.

Але замість того, щоб дозволити співробітникам Агентства нацбезпеки поширювати цю інформацію далі, Габбард віднесла паперову копію розвідданих безпосередньо до глави адміністрації президента Сьюзі Вайлз, за словами адвоката інформатора Ендрю Бакая.

Наступного дня після зустрічі з Вайлз Габбард наказала АНБ не публікувати розвіддані. Натомість вона доручила співробітникам АНБ передати ці надзвичайно секретні деталі безпосередньо до її офісу, сказав Бакай.

Подробиці цієї розмови між Габбард і АНБ були безпосередньо передані газеті Guardian і раніше не повідомлялися.

Телефонна розмова нібито відбулася навесні 2025 року між особою, пов'язаною з іноземною розвідкою, та особою, близькою до Трампа, пригадує Бакай. Однак після публікації Бакай заявив, що він помилився.

"АНБ перехопила телефонний дзвінок між двома членами іноземної розвідки, в якому брала участь особа, близька до Білого дому Трампа", – сказав він. "АНБ не стежить за особами без причини", – додав Бакай.

За словами особи, обізнаної з цим питанням, особа, близька до Трампа, не є посадовцем адміністрації або спеціальним державним службовцем.

Бакай сказав, що члени розвідувального співтовариства часто звертаються до нього за юридичною консультацією через його досвід і знання. Раніше він працював в офісі генерального інспектора ЦРУ.

Прессекретар офісу директора національної розвідки заявив Guardian: "Ця історія є неправдивою. Кожна дія, вчинена директором Габбард, була повністю в межах її законних і статутних повноважень, і ці політично мотивовані спроби маніпулювати секретною інформацією підривають важливу роботу з національної безпеки, яку щодня виконують видатні американці в розвідувальному співтоваристві".

Нагадаємо, глава Національної розвідки США Тулсі Габбард наприкінці минулого року відкинула дані ЗМІ, які стосуються оцінки американською розвідкою цілей Владіміра Путіна у війні проти України.

Перед цим агентство Reuters з посиланням на джерела опублікувало дані, за якими звіти американських спецслужб нібито продовжують попереджати про наміри Владіміра Путіна захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії.