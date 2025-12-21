Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард відкинула дані ЗМІ, які стосуються оцінки американською розвідкою цілей Владіміра Путіна у війні проти України.

Про це Габбард написала 21 грудня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві вона звинуватила "глибинну державу" та "пропагандистські ЗМІ" у намаганнях підірвати зусилля президента Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні. Мовляв, ті поширюють неправдиву інформацію, що розвідка США підтримує оцінки ЄС та НАТО, згідно з якими метою Росії є завоювання не лише всієї України, а й Європи.

"Правда полягає в тому, що "розвідка США" вважає, що Росія навіть не має можливості завоювати та окупувати Україну, не кажучи вже про "вторгнення та окупацію" Європи", – написала Габбард.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела опублікувало дані, за якими звіти американських спецслужб нібито продовжують попереджати про наміри Владіміра Путіна захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії.

19 грудня господар Кремля Владімір Путін пригрозив Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.

Генсек НАТО Марк Рютте 11 грудня застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, та закликав до негайних дій.



