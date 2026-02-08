Агентство национальной безопасности США в прошлом году зафиксировало необычный разговор между представителями иностранной разведки и лицом из окружения американского президента Дональда Трампа.

Об этом стало известно The Guardian от адвоката информатора, знакомого с разведданными, передает "Европейская правда".

Эта чрезвычайно деликатная информация, которая в течение последней недели вызвала бурную реакцию в Вашингтоне, была доведена до сведения директора национальной разведки (DNI) Тулси Габбард.

Но вместо того, чтобы позволить сотрудникам Агентства нацбезопасности распространять эту информацию дальше, Габбард отнесла бумажную копию разведданных непосредственно главе администрации президента Сьюзи Уэйлз, по словам адвоката информатора Эндрю Бакая.

На следующий день после встречи с Уэйлз Габбард приказала АНБ не публиковать разведданные. Вместо этого она поручила сотрудникам АНБ передать эти чрезвычайно секретные детали непосредственно в ее офис, сказал Бакай.

Подробности этого разговора между Габбард и АНБ были непосредственно переданы газете Guardian и ранее не сообщались.

Телефонный разговор якобы состоялся весной 2025 года между лицом, связанным с иностранной разведкой, и лицом, близким к Трампу, вспоминает Бакай. Однако после публикации Бакай заявил, что он ошибся.

"АНБ перехватила телефонный звонок между двумя членами иностранной разведки, в котором участвовало лицо, близкое к Белому дому Трампа", – сказал он. "АНБ не следит за лицами без причины", – добавил Бакай.

По словам лица, осведомленного об этом вопросе, лицо, близкое к Трампу, не является должностным лицом администрации или специальным государственным служащим.

Бакай сказал, что члены разведывательного сообщества часто обращаются к нему за юридической консультацией из-за его опыта и знаний. Ранее он работал в офисе генерального инспектора ЦРУ.

Пресс-секретарь офиса директора национальной разведки заявил Guardian: "Эта история не соответствует действительности. Каждое действие, совершенное директором Габбард, было полностью в пределах ее законных и уставных полномочий, и эти политически мотивированные попытки манипулировать секретной информацией подрывают важную работу по национальной безопасности, которую ежедневно выполняют выдающиеся американцы в разведывательном сообществе".

Напомним, глава Национальной разведки США Тулси Габбард в конце прошлого года отвергла данные СМИ, касающиеся оценки американской разведкой целей Владимира Путина в войне против Украины.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на источники опубликовало данные, по которым отчеты американских спецслужб якобы продолжают предупреждать о намерениях Владимира Путина захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые принадлежали бывшей советской империи.