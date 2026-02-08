Финляндия выделяет 3 млн евро на инициативу ООН по женщинам в Украине

Финляндия объявила о планах выделить 3 млн евро на поддержку программы ООН "Женщины в Украине" на 2026-2028 годы.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Финляндии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Министерство заявило, что этот шаг демонстрирует приверженность Финляндии поддержке прав женщин и девочек и содействию восстановлению и реконструкции Украины.

"Поддержка ООН Женщины в Украине – это инвестиция в устойчивость страны и ее усилия по достижению гендерного равенства. С помощью этого финансирования мы стремимся содействовать правам и активности женщин и девочек, проживающих в кризисных регионах", – отметил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Программа ООН работает над продвижением гендерного равенства через сотрудничество с украинскими властями и гражданским обществом. По данным министерства, целью Финляндии в поддержке этих усилий является обеспечение равного доступа к услугам и процессу принятия решений, "а также помощь в построении устойчивого будущего".

Министерство заявило, что целью Финляндии является содействие привлечению женщин в частный сектор, стимулирование инноваций и цифровизации, а также обеспечение того, чтобы украинские женщины имели "возможность формировать решения по восстановлению".

Президент Финляндии Александр Стубб на этой неделе по предложению правительства одобрил решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который стал 32-м по счету.

Финляндия также анонсировала поддержку реформы образовательной системы в Украине в размере 20 млн евро – в рамках проекта, который будет реализовываться в течение следующих четырех лет.