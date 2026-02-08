У Швейцарії загорівся меморіал жертвам пожежі в барі під час новорічної вечірки

Меморіал, присвячений жертвам смертельної пожежі на новорічній вечірці в Швейцарії, загорівся рано в неділю, ймовірно, через свічки, які залишилися горіти всередині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Меморіал був імпровізованим місцем вшанування 41 людини, яка загинула, і 115, які отримали поранення в результаті пожежі, що спалахнула рано вранці 1 січня в барі Le Constellation у гірськолижному курорті Кран-Монтана, який був заповнений переважно підлітками та молодими людьми.

Він був обвішаний квітами, свічками та повідомленнями зі співчуттями і встановлений поблизу місця трагедії. Займання сталося незадовго до 6 ранку в неділю, як повідомила в заяві регіональна поліція південно-західного кантону Вале в Швейцарії.

Зображення, показані в неділю швейцарським громадським телеканалом RTS, показали почорнілу верхню частину білого брезенту, схожого на іглу, встановленого над меморіалом для захисту від погодних умов.

"Завдяки швидкому втручанню служб екстреної допомоги пожежу швидко вдалося взяти під контроль", – повідомила поліція.

За їхніми словами, ніхто не постраждав під час пожежі біля меморіалу, хоча "кілька пам'ятних предметів було пошкоджено полум'ям" .

За заявою поліції, велика книга пам'яті, заповнена повідомленнями зі співчуттями, залишеними тими, хто відвідував меморіал протягом останніх п'яти тижнів, була врятована.

Поліція повідомила, що розпочато розслідування причин пожежі на меморіалі, який спочатку був розміщений перед згорілим баром, але нещодавно був перенесений трохи далі.

"За попередніми даними, пожежа почалася біля свічок, розміщених на столі в центрі меморіалу. На даному етапі можна виключити участь третіх осіб", – йдеться в заяві.

Раніше повідомляли, що у розслідуванні смертельної пожежі з'явились нові фігуранти – на додачу до подружньої пари-співвласників закладу.

Нагадаємо, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Президент Швейцарії Гі Пармелен сказав, що розуміє обурення, проте суди в країні діють незалежно і виконавча влада не може впливати на рішення.