У Німеччині застерегли громадян від прогулянок замерзлим Балтійським морем

Балтійське море біля узбережжя німецького острова Рюген частково замерзло, і люди виходять на лід – поліція застерігає про гостру небезпеку провалення під лід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Незважаючи на попередження, частково замерзле Балтійське море приваблює людей до Рюгена. У неділю численні відвідувачі гуляли по льоду, навіть на деякій відстані від пляжу, поблизу Селліна. Місцевий пірс був повністю вкритий льодом.

В останні дні водна поліція неодноразово застерігала від виходу на лід біля Рюгена. Вони особливо вказали на гавань Зассніц – там, а також над судноплавними каналами, існує серйозна небезпека провалитися під лід: "Через течії, судноплавство та коливання глибини води там не утворюється стабільний лід. Лід нерівний, нестабільний і може несподівано проламатися в будь-який момент".

Вражаючі льодові утворення на східному хвилерізі та біля маяка нещодавно привабили багатьох відвідувачів. Затока Прорер Вік біля Зассніца вкрита льодом далеко в морі. Навіть нафтовий танкер "Евентін", який був закріплений після аварії близько року тому і з того часу лежить біля Рюгена, оточений льодом.

"Навіть за межами портів крижані утворення на Балтійському морі є небезпечними", – попередила водна поліція. Вітер, хвилі та солона вода не дають утворитися безпечній товщині льоду. Навіть на вигляд міцні крижані поверхні не забезпечують достатньої несучої здатності.

"У разі провалу існує серйозна небезпека для життя через температуру води та стан льоду. Рятувальні операції в таких умовах є надзвичайно складними і також становлять небезпеку для рятувальників", – попереджають правоохоронці.

Як писали, Литва минулого тижня зафіксувала найнижчі температури повітря за майже три десятиліття, а сильні морози охопили більшу частину країни.

Повідомляли, що на метеостанції в латвійському Даугавпілсі температура повітря опустилася до −32 градусів, і це найсильніший мороз в країні з лютого 2012 року.