В Германии предостерегли граждан от прогулок по замерзшему Балтийскому морю

Балтийское море у побережья немецкого острова Рюген частично замерзло, и люди выходят на лед – полиция предупреждает об острой опасности провала под лед.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Несмотря на предупреждения, частично замерзшее Балтийское море привлекает людей к Рюгену. В воскресенье многочисленные посетители гуляли по льду, даже на некотором расстоянии от пляжа, вблизи Селлина. Местный пирс был полностью покрыт льдом.

В последние дни водная полиция неоднократно предостерегала от выхода на лед у Рюгена. Они особо указали на гавань Зассниц – там, а также над судоходными каналами, существует серьезная опасность провалиться под лед: "Из-за течений, судоходства и колебаний глубины воды там не образуется стабильный лед. Лед неровный, нестабильный и может неожиданно проломиться в любой момент".

Впечатляющие ледяные образования на восточном волнорезе и у маяка недавно привлекли многих посетителей. Залив Прорер Вик у Зассница покрыт льдом далеко в море. Даже нефтяной танкер "Эвентин", который был закреплен после аварии около года назад и с тех пор лежит у Рюгена, окружен льдом.

"Даже за пределами портов ледяные образования на Балтийском море являются опасными", – предупредила водная полиция. Ветер, волны и соленая вода не дают образоваться безопасной толщине льда. Даже на вид прочные ледяные поверхности не обеспечивают достаточной несущей способности.

"В случае провала существует серьезная опасность для жизни из-за температуры воды и состояния льда. Спасательные операции в таких условиях чрезвычайно сложны и также представляют опасность для спасателей", – предупреждают правоохранители.

Как писали, Литва на прошлой неделе зафиксировала самые низкие температуры воздуха за почти три десятилетия, а сильные морозы охватили большую часть страны.

Сообщалось, что на метеостанции в латвийском Даугавпилсе температура воздуха опустилась до −32 градусов, и это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года.