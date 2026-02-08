У Німеччині напали на агітаторів ультраправої "АдН"

За місяць до виборів у німецькій землі Баден-Вюртемберг двоє чоловіків розклеювали плакати ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Тюбінгені, коли до них підійшла велика група людей і напала на них, застосувавши перцевий спрей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Двоє працівників передвиборчої кампанії "АдН" були атаковані перцевим спреєм у Тюбінгені. За даними поліції, двоє чоловіків, 54 і 21 років, розклеювали плакати партії для виборів до парламенту землі в неділю ввечері, коли з'явилася група з восьми осіб.

Після короткої суперечки група напала на працівників передвиборчої кампанії і обприскала їх перцевим спреєм. Потім нападники забрали плакати і втекли. Пізніше поліція знайшла плакати неподалік, під припаркованим автомобілем.

Двоє агітаторів отримали легкі травми, і медики надали їм допомогу на місці події.

Поліція розпочала розслідування і шукає свідків, які можуть надати інформацію про невідомих злочинців.

У травні 2024 року в Дрездені напали на євродепутата від соціал-демократів Матіаса Екке, який розклеював плакати напередодні виборів до Європарламенту.

Кількома днями пізніше колишнього мера Берліна Франциску Гіффі вдарили сумкою по голові та шиї, коли вона відвідувала бібліотеку.