Укр Рус Eng

У Німеччині напали на агітаторів ультраправої "АдН"

Новини — Неділя, 8 лютого 2026, 18:56 — Іванна Костіна

За місяць до виборів у німецькій землі Баден-Вюртемберг двоє чоловіків розклеювали плакати ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Тюбінгені, коли до них підійшла велика група людей і напала на них, застосувавши перцевий спрей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Двоє працівників передвиборчої кампанії "АдН" були атаковані перцевим спреєм у Тюбінгені. За даними поліції, двоє чоловіків, 54 і 21 років, розклеювали плакати партії для виборів до парламенту землі в неділю ввечері, коли з'явилася група з восьми осіб.

Після короткої суперечки група напала на працівників передвиборчої кампанії і обприскала їх перцевим спреєм. Потім нападники забрали плакати і втекли. Пізніше поліція знайшла плакати неподалік, під припаркованим автомобілем.

Двоє  агітаторів отримали легкі травми, і медики надали їм допомогу на місці події.

Поліція розпочала розслідування і шукає свідків, які можуть надати інформацію про невідомих злочинців.

У травні 2024 року в Дрездені напали на євродепутата від соціал-демократів Матіаса Екке, який розклеював плакати напередодні виборів до Європарламенту.

Кількома днями пізніше колишнього мера Берліна Франциску Гіффі вдарили сумкою по голові та шиї, коли вона відвідувала бібліотеку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: