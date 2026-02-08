В Германии напали на агитаторов ультраправой "АдГ"

За месяц до выборов в немецкой земле Баден-Вюртемберг двое мужчин расклеивали плакаты ультраправой "Альтернативы для Германии" в Тюбингене, когда к ним подошла большая группа людей и напала на них, применив перцовый спрей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Двое сотрудников предвыборной кампании "АдГ" были атакованы перцовым спреем в Тюбингене. По данным полиции, двое мужчин, 54 и 21 года, расклеивали плакаты партии для выборов в парламент земли в воскресенье вечером, когда появилась группа из восьми человек.

После короткой перепалки группа напала на работников предвыборной кампании и обрызгала их перцовым спреем. Затем нападавшие забрали плакаты и скрылись. Позже полиция нашла плакаты неподалеку, под припаркованным автомобилем.

Двое агитаторов получили легкие травмы, и медики оказали им помощь на месте происшествия.

Полиция начала расследование и ищет свидетелей, которые могут предоставить информацию о неизвестных преступниках.

В мае 2024 года в Дрездене напали на евродепутата от социал-демократов Матиаса Экке, который расклеивал плакаты накануне выборов в Европарламент.

Через несколько дней бывшую мэра Берлина Франциску Гиффи ударили сумкой по голове и шее, когда она посещала библиотеку.