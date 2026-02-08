Президента Румунії запросили на перше засідання Трампової Ради миру 

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що отримав запрошення на перше засідання Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Зараз Румунія не входить до Ради миру, хоча раніше отримала пропозицію про приєднання. За словами президента, минулого місяця Бухарест розпочав консультації з США, щоб зрозуміти, чи можна змінити або трактувати окремі положення статуту так, щоб вони повністю відповідали законодавству Румунії.

"Я отримав запрошення взяти участь у першому засіданні Ради миру, яке відбудеться у Вашингтоні 19 лютого. Як я вже казав раніше, Румунія вітає зусилля адміністрації США, спрямовані на сприяння миру", – написав Нікушор Дан у неділю на своїй сторінці у Facebook.

Дан зазначив, що рішення про участь Румунії у зустрічі ухвалять після обговорень з американською стороною формату заходу для держав, які поки що не є членами Ради, але готові вступити за умови зміни статуту.

За інформацією видання Axios, Білий дім планує провести 19 лютого зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа.

Наразі Рада миру налічує 27 членів, а її головою є Трамп. Рада Безпеки ООН уповноважила її контролювати виконання угоди про припинення вогню в Газі та працювати над питаннями управління та відновлення.

Нагадаємо, документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали 22 січня у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн, від ЄС участь взяли лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.