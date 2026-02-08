Президента Румынии пригласили на первое заседание Совета мира Трампа

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что получил приглашение на первое заседание Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Сейчас Румыния не входит в Совет мира, хотя ранее получила предложение о присоединении. По словам президента, в прошлом месяце Бухарест начал консультации с США, чтобы понять, можно ли изменить или трактовать отдельные положения устава так, чтобы они полностью соответствовали законодательству Румынии.

"Я получил приглашение принять участие в первом заседании Совета мира, которое состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как я уже говорил ранее, Румыния приветствует усилия администрации США, направленные на содействие миру", – написал Никушор Дан в воскресенье на своей странице в Facebook.

Дан отметил, что решение об участии Румынии во встрече примут после обсуждений с американской стороной формата мероприятия для государств, которые пока не являются членами Совета, но готовы вступить при условии изменения устава.

По информации издания Axios, Белый дом планирует провести 19 февраля встречу лидеров Совета мира Дональда Трампа.

Сейчас Совет мира насчитывает 27 членов, а его председателем является Трамп. Совет Безопасности ООН уполномочил его контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе и работать над вопросами управления и восстановления.

Напомним, документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали 22 января в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран, от ЕС участие приняли только премьер-министры Венгрии и Болгарии.