ЗМІ: Білий дім планує вперше зібрати Раду миру Трампа

Білий дім планує провести 19 лютого зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа.

Про це агентству Axios стало відомо від американського посадовця і дипломатів з чотирьох країн, пише "Європейська правда".

Білий дім хоче використати цю зустріч, щоб просунути вперед реалізацію другої фази угоди про припинення вогню в Газі та зібрати кошти для відновлення.

"Це буде перша зустріч Ради миру і конференція зі збору коштів для відновлення Гази", – сказав американський посадовець.

Плани щодо саміту перебувають на початковій стадії і ще можуть змінитися.

Наразі Рада миру налічує 27 членів, а її головою є Трамп. Рада Безпеки ООН уповноважила її контролювати виконання угоди про припинення вогню в Газі та працювати над питаннями управління та відновлення.

У п'ятницю адміністрація Трампа почала звертатися до десятків країн, щоб запросити їхніх лідерів і обговорити логістику. Вони планують провести зустріч в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.

"Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує це і почала перевіряти, які лідери зможуть взяти участь", – повідомило одне джерело.

Ізраїльські посадовці заявляють, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу має зустрітися з Трампом у Білому домі 18 лютого, за день до запланованого зібрання.

Нагадаємо, документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали 22 січня у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн, з ЄС участь взяли лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Приєднатися до Ради запросили Білорусь та Росію. 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення Трампа.

Тим часом очільник Кремля Владімір Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.