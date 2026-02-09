На выборах президента Португалии кандидат-социалист одержал победу над ультраправым

На выборах президента Португалии, второй тур которых проходил 8 февраля, победил кандидат Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

По официальным результатам, полученным после подсчета 99% голосов, Сегуру получил поддержку 66,7% избирателей. Его соперник, лидер ультраправой партии Chega Андре Вентура набрал 33,3% голосов.

Сегуру, давний политик-социалист, позиционировал себя как умеренный кандидат, который будет сотрудничать с правоцентристским правительством меньшинства Португалии.

Он получил поддержку других ведущих политиков левого и правого крыла, которые хотят остановить рост популярности правых популистов.

В Португалии президент является преимущественно номинальной фигурой, не имеющей реальных полномочий. Традиционно глава государства стоит над политическими столкновениями, выступая посредником в спорах и снимая напряжение.

Однако президент имеет влиятельный голос и обладает некоторыми мощными инструментами, в частности может наложить вето на законы, принятые парламентом, хотя вето может быть отменено.

Президент также обладает тем, что на португальском политическом жаргоне называется "атомной бомбой", – правом распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Сегуру в следующем месяце сменит правоцентристский президент Марсело Ребело де Соуза, который пробыл в должности два пятилетних срока.

Стоит отметить, что на последних парламентских выборах партия Chega Вентуры вела агрессивную предвыборную кампанию против иммиграции.

По итогам последних выборов в мае 2025 года Chega стала второй по величине партией парламента Португалии.