Польша сообщила о вторжении неизвестных объектов в свое воздушное пространство
В ночь с 8 на 9 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали входы в воздушное пространство Польши объектов, похожих на воздушные шары.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".
Как отметили в командовании, объекты были идентифицированы и находились под наблюдением военных разведывательных систем.
Ситуация была полностью под контролем и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения и граждан Польши, заверили военные.
"Военные, действуя в соответствии с действующими процедурами, сотрудничают со службами, ответственными за безопасность государства, оперативно передавая необходимую информацию, что позволяет быстро реагировать, в частности перехватывать объекты и задерживать лиц, подозреваемых в причастности к этим инцидентам", – говорится в заявлении.
Недавно в Польше задержали группу из пяти человек, которых считают причастными к контрабанде сигарет из Беларуси с помощью метеозондов.
Сообщалось также, что в Польше на территории воинской части упал дрон.