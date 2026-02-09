Польша сообщила о вторжении неизвестных объектов в свое воздушное пространство

В ночь с 8 на 9 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали входы в воздушное пространство Польши объектов, похожих на воздушные шары.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".

Как отметили в командовании, объекты были идентифицированы и находились под наблюдением военных разведывательных систем.

Ситуация была полностью под контролем и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения и граждан Польши, заверили военные.

"Военные, действуя в соответствии с действующими процедурами, сотрудничают со службами, ответственными за безопасность государства, оперативно передавая необходимую информацию, что позволяет быстро реагировать, в частности перехватывать объекты и задерживать лиц, подозреваемых в причастности к этим инцидентам", – говорится в заявлении.

Недавно в Польше задержали группу из пяти человек, которых считают причастными к контрабанде сигарет из Беларуси с помощью метеозондов.

Сообщалось также, что в Польше на территории воинской части упал дрон.