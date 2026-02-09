Глава спецслужби Латвії: РФ вербує людей з кримінальним минулим для здійснення диверсій

Начальник Служби державної безпеки (СДБ) Латвії Нормундс Межвієтс розповів, що Росія намагається вербувати для організації диверсій осіб, пов'язаних із кримінальним середовищем.

Заяву голови латвійської спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Межвієтс розповів, що основною метою російських спецслужб є військові об'єкти та критично важливі об'єкти інфраструктури.

"Минулого року на території нашої країни сталося кілька інцидентів, які ми зараз розслідуємо і в яких не виключаємо зв'язок з виконанням завдань, даних російськими спецслужбами. Жоден з цих інцидентів не завдав істотної шкоди інтересам національної безпеки Латвії", – сказав він.

Він також поінформував, що минулого року було викрито групу, яка в 2023 році підпалила фірму, що виконувала оборонний проєкт.

Ті самі люди планували палити вантажівки з українськими номерами на території об'єкта критичної інфраструктури. Вони склали список потенційних цілей для диверсій – меморіали, об'єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами і військові об'єкти.

За словами Межвієтса, Росія вербує осіб, пов'язаних з кримінальним середовищем, – людей, які займалися незаконною діяльністю і сиділи у в'язниці.

"Крім того, ці люди пов'язані певними кримінальними корпоративними зв'язками, якщо хочете. У них широке коло контактів і знайомих зі схожими інтересами. Тому, завербувавши одну таку людину, є широкі можливості для того, щоб на неї спиратися і залучити до подібної діяльності ряд інших людей, з якими вона знайома", – додав глава латвійської спецслужби.

Колишні ув'язнені та наркозалежні займаються збором інформації та організацією диверсій за гроші, але є й ті, хто добровільно надає інформацію з ідеологічних мотивів, вказав він.

Наразі під вартою перебувають чотири особи, затримані на початку цього року. Троє з них – громадяни Латвії, один – негромадянин Латвії. Ці чотири особи підозрюються в шпигунстві.

У полі зору СДБ перебувають ще кілька осіб, підозрюваних у причетності до подібної діяльності, тому Межвієтс не виключає, що в майбутньому кількість затриманих може збільшитися.

Нещодавно СДБ попередила, що рівень агресивності Росії цього року залишиться високим із тенденцією до зростання.

Крім того, Бюро з захисту конституції Латвії опублікувало звіт, в якому йшлося, що Росія наразі не створює Латвії прямої військової загрози, проте низка ознак вказує на потенційні плани в довгостроковій перспективі.

Коментуючи цей звіт, латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що в Латвії немає потреби в якихось особливих додаткових заходах безпеки.