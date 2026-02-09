Глава спецслужбы Латвии: РФ вербует людей с криминальным прошлым для совершения диверсий

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс рассказал, что Россия пытается вербовать для организации диверсий лиц, связанных с криминальной средой.

Заявление главы латвийской спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Межвиетс рассказал, что основной целью российских спецслужб являются военные объекты и критически важные объекты инфраструктуры.

"В прошлом году на территории нашей страны произошло несколько инцидентов, которые мы сейчас расследуем и в которых не исключаем связь с выполнением заданий, данных российскими спецслужбами. Ни один из этих инцидентов не нанес существенного ущерба интересам национальной безопасности Латвии", – сказал он.

Он также сообщил, что в прошлом году была разоблачена группа, которая в 2023 году подожгла фирму, выполнявшую оборонный проект.

Те же люди планировали поджигать грузовики с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Они составили список потенциальных целей для диверсий – мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.

По словам Межвиетса, Россия вербует лиц, связанных с криминальной средой, – людей, которые занимались незаконной деятельностью и сидели в тюрьме.

"Кроме того, эти люди связаны определенными криминальными корпоративными связями, если хотите. У них широкий круг контактов и знакомых с похожими интересами. Поэтому, завербовав одного такого человека, есть широкие возможности для того, чтобы на него опираться и привлечь к подобной деятельности ряд других людей, с которыми он знаком", – добавил глава латвийской спецслужбы.

Бывшие заключенные и наркозависимые занимаются сбором информации и организацией диверсий за деньги, но есть и те, кто добровольно предоставляет информацию из идеологических мотивов, указал он.

В настоящее время под стражей находятся четыре человека, задержанные в начале этого года. Трое из них – граждане Латвии, один – негражданин Латвии. Эти четыре человека подозреваются в шпионаже.

В поле зрения СГБ находятся еще несколько человек, подозреваемых в причастности к подобной деятельности, поэтому Межвиетс не исключает, что в будущем количество задержанных может увеличиться.

Недавно СГБ предупредила, что уровень агрессивности России в этом году останется высоким с тенденцией к росту.

Кроме того, Бюро по защите конституции Латвии опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия пока не создает Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе.

Комментируя этот отчет, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что в Латвии нет необходимости в каких-либо особых дополнительных мерах безопасности.