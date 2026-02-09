Британські спецслужби попередили партії про небезпеку втручання іноземних держав

Глави спецслужб Великої Британії попередили політичні партії про небезпеку втручання іноземних держав, яке може виражатися в різних формах.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Генеральний директор MI5 Кен Маккаллум і виконавчий директор Національного центру кібербезпеки Річард Горн провели минулого тижня перший у своєму роді брифінг з питань безпеки для представників усіх політичних партій Великої Британії.

Політичним лідерам розповіли, як іноземні суб’єкти можуть використовувати фінансування та інвестиції як інструменти для отримання впливу, приховуючи свої справжні мотиви, а також застосовувати інші тактики, включаючи примус і секс.

Цей крок був зроблений на тлі зростання стурбованості вразливістю британської демократії перед іноземними пожертвами та хабарями.

Уряд вже вивчає роль криптовалют у політичному фінансуванні в рамках огляду під керівництвом колишнього високопосадовця Філіпа Райкрофта, який повинен представити звіт до березня і внести поправки до законодавства в кінці року.

Це питання вийшло на перший план наприкінці минулого року, коли Натан Гілл, колишній лідер валлійського осередку партії Reform UK Найджела Фараджа, був визнаний винним в отриманні хабарів в обмін на заяви на користь Росії, коли він був членом Європейського парламенту.

ЗМІ також писали, що Reform UK потрапила під пильну увагу через пожертву в розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів (272 тисячі доларів), яку вона отримала від дизайнерської компанії, пов'язаної з іранським мільярдером.

Повідомляється, що Ліам Бірн, член парламенту від Лейбористської партії, який очолює комітет з питань бізнесу та торгівлі, звернувся до реєстру Companies House з проханням провести розслідування.

Спецслужби також провели окремий брифінг для ректорів понад 70 британських університетів, щоб поінформувати їх про те, як іноземні суб'єкти намагаються впливати на дослідження і викладання та піддавати їх цензурі, а також дати рекомендації про те, як вчені можуть чинити опір цьому і повідомляти про це.

Нагадаємо, у грудні британський премʼєр-міністр Кір Стармер доручив здійснити "терміновий" аналіз ступеня іноземного втручання в політику після засудження ультраправого ексдепутата Європарламенту Натана Гілла через звʼязки з Росією.

Гілл визнав, що отримував гроші за проросійські заяви від Олега Волошина, колишнього українського нардепа від ОПЗЖ, якого США внесли до санкційних списків за співпрацю з Кремлем. Волошин також фігурує у санкційних списках ЄС. Верховна Рада позбавила Волошина мандата в лютому 2023 року.

Згідно з обвинуваченням, Гілл також організовував участь євродепутатів у програмах телеканалу "112 Україна", який було закрито у 2021 році в межах санкцій проти його власника, проросійського бізнесмена Тараса Козака.