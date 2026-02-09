Британские спецслужбы предупредили партии об опасности вмешательства иностранных государств

Главы спецслужб Великобритании предупредили политические партии об опасности вмешательства иностранных государств, которое может выражаться в различных формах.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Генеральный директор MI5 Кен Маккаллум и исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Ричард Хорн провели на прошлой неделе первый в своем роде брифинг по вопросам безопасности для представителей всех политических партий Великобритании.

Политическим лидерам рассказали, как иностранные субъекты могут использовать финансирование и инвестиции как инструменты для получения влияния, скрывая свои истинные мотивы, а также применять другие тактики, включая принуждение и секс.

Этот шаг был сделан на фоне растущей обеспокоенности уязвимостью британской демократии перед иностранными пожертвованиями и взятками.

Правительство уже изучает роль криптовалют в политическом финансировании в рамках обзора под руководством бывшего высокопоставленного чиновника Филипа Райкрофта, который должен представить отчет до марта и внести поправки в законодательство в конце года.

Этот вопрос вышел на первый план в конце прошлого года, когда Натан Хилл, бывший лидер валлийской ячейки партии Reform UK Найджела Фараджа, был признан виновным в получении взяток в обмен на заявления в пользу России, когда он был членом Европейского парламента.

СМИ также писали, что Reform UK также попала под пристальное внимание из-за пожертвования в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (272 тысячи долларов), которое она получила от дизайнерской компании, связанной с иранским миллиардером.

Сообщается, что Лиам Бирн, член парламента от Лейбористской партии, возглавляющий комитет по вопросам бизнеса и торговли, обратился в реестр Companies House с просьбой провести расследование.

Спецслужбы также провели отдельный брифинг для ректоров более 70 британских университетов, чтобы проинформировать их о том, как иностранные субъекты пытаются влиять на исследования и преподавание и подвергать их цензуре, а также дать рекомендации о том, как ученые могут сопротивляться этому и сообщать об этом.

Напомним, в декабре британский премьер-министр Кир Стармер поручил провести "срочный" анализ степени иностранного вмешательства в политику после осуждения ультраправого экс-депутата Европарламента Натана Хилла из-за связей с Россией.

Хилл признал, что получал деньги за пророссийские заявления от Олега Волошина, бывшего украинского нардепа от ОПЗЖ, которого США включили в санкционные списки за сотрудничество с Кремлем. Волошин также фигурирует в санкционных списках ЕС. Верховная Рада лишила Волошина мандата в феврале 2023 года.

Согласно обвинению, Хилл также организовывал участие евродепутатов в программах телеканала "112 Украина", который был закрыт в 2021 году в рамках санкций против его владельца, пророссийского бизнесмена Тараса Козака.